Karfreitag: Wirtschaft kann sich keinen weiteren Feiertag leisten

Bei der Diskussion um einen arbeitsfreien Karfreitag will Wirtschafskammer-Präsident Harald Mahrer nicht vorgreifen. Klar sei jedoch, dass für die Wirtschaft kein zusätzlicher freier Tag möglich sei.

An den von Gewerkschaften und Arbeiterkammer kritisierten Kosten von angeblich 600 Mio. Euro für die Privatwirtschaft hielt Mahrer heute am Rande einer Pressekonferenz fest. Dass gestern ein wenig die Emotionen in der Sozialpartnerschaft hochgegangen sind, will Mahrer nicht überbewerten. Auch bei der Herbstlohnrunde sei von einem hohen Konfliktpotenzial ausgegangen worden – und am Ende des Tages habe es dann doch “vernünftige” Abschlüsse gegeben.