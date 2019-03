Karfreitag: Petition mit 32.000 Unterschriften an Sobotka übergeben

Die Petition, in der der Karfreitag als Feiertag für alle gefordert wird, wurde heute mit 32.000 Unterschriften vom Bischof Bünker an Nationalratspräsident Sobotka überreicht.

