Karfreitag: Keine Änderung für Bundesbeamte

Für die Bundesbeamten ändert sich nach der neuen Karfreitagsbestimmung nichts. Sie können um 12 Uhr gehen, haben faktisch den halben Tag frei.

Manche Bundesländer geben Bediensteten weiterhin frei

Dass Bedienstete mancher Bundesländer oder Gemeinden am Karfreitag weiterhin frei haben sollen ohne dafür einen Urlaubstag nehmen zu müssen, sei die Realität: “Schauen Sie sich die Kollektivverträge an”, oder Regelungen in unterschiedlichen Betrieben, meinte Kurz. In manchen Unternehmen werde Mitarbeitern Freitagmittag frei gegeben, manchen am 24. oder am 31. Dezember. Derzeit werde medial etwas als Ausscheren dargestellt, was “absolute Realität” in Österreich sei. Unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Unternehmen seien “das normalste auf der Welt”, so der Kanzler.