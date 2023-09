Karas hält sich zu seiner Zukunft weiter bedeckt

Othmar Karas, langjähriger ÖVP-Europaabgeordneter und Erster Vizepräsident des EU-Parlaments, hält sich im Hinblick auf seine politische Zukunft weiter bedeckt.

"Ich werde zeitgerecht meine Entscheidung bekanntgeben", sagte Karas am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Für ihn stehe derzeit die inhaltliche Arbeit im Vordergrund.

Karas kritisierte Nehammer-Vorstoß

Karas wollte sich ursprünglich im Sommer entscheiden, ob und wie er im EU-Parlament weitermachen will. In letzter Zeit mehrten sich die Differenzen mit der ÖVP. So hatte Karas den Vorstoß seines Parteichefs, Bundeskanzler Karl Nehammer, kritisiert, das Recht auf Bargeld in der Verfassung zu verankern.