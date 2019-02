Kanzler Kurz über USA-Besuch: "Auf Trump kann man sich nicht vorbereiten"

Sebastian Kurz zeigte sich beim Abflug in Richtung Washington zum bevorstehenden Treffen mit US-Präsidenten Donald Trump gelassen. "Ich lasse mich überraschen", so der Kanzler.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstagvormittag seinen ersten USA-Besuch angetreten. In Statements vor den mitreisenden Journalisten äußerte Kurz vor dem Abflug die Erwartung, dass die US-Seite auch die Frage der Zurücknahme von in Syrien gefangenen IS-Kämpfern ansprechen werde. “Wir sind da sehr zurückhaltend, für uns geht der Schutz der österreichischen Bevölkerung natürlich vor.”

“Ich nehme an, dass die amerikanische Seite das ansprechen wird”, sagte Kurz. Österreich sei hier “nicht sonderlich betroffen”. Es gebe einige Fälle, die Österreich “natürlich prüfen” werde. Trump hatte die europäischen Staaten aufgefordert, in Syrien gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen und widrigenfalls mit ihrer Freilassung gedroht.

Selfies mit amerikanischen Touristen am Flughafen Wien

Vor dem Abflug in Wien-Schwechat wurde er nicht nur von der großen Journalistendelegation in Beschlag genommen, sondern musste auch Selfie-Wünsche amerikanischer Touristen erfüllen. Kurz wurde am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington erwartet, wo als erster Programmpunkt ein Abendessen mit US-Außenminister Mike Pompeo stattfinden sollte. Das Treffen mit Trump ist für Mittwochnachmittag (Ortszeit) angesetzt.