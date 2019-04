"Kampf um Wien": Nadar gegen Knezevic

Am Samstag findet der "Kampf um Wien" in der Eishalle Kagran statt. Antreten wird Marcos Nadar gegen Gogi Knezevic.

Manche Ankündigungen im Ballyhoo vor einem Kampf sind gar nicht so großspurig wie man meinen könnte. So hat Marcos Nader vor dem “Kampf um Wien” am Samstag in der kleinen Eishalle in Kagran versprochen, seinen Gegner “in Pension” zu schicken. Der 39-jährige Gogi Knezevic hat vor dem Fight um einen internationalen Titel aber selbst avisiert, dass der Auftritt vor 2.000 Fans sein letzter sein wird.