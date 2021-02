Kampf gegen psychosoziale Folgen der Corona-Krise: Beraterstab nahm Arbeit auf

Das Gesundheitsministerium will sich verstärkt mit den psychosozialen Folgen der Coronakrise beschäftigen. Dazu nahm ein Beraterstab mit sieben Fachexperten die Arbeit auf, berichtete Ressortchef Rudolf Anschober.

Einer der ersten Schritte werde den Kinder- und Jugendbereich betreffen, kündigte der Facharzt für Psychiatrie Michael Musalek an. Sportliche Betätigung in Vereinen soll unter bestimmten Bedingungen wieder möglich werden.

Psychosoziale Folgen der Corona-Krise sollen bekämpft werden

"Es wird unsere Aufgabe sein, Lösungsstrategien zu entwickeln", sagte Musalek als Leiter des Beraterstabs. Die Situation in Vereinen lasse sich kontrollieren, erläuterte der Psychotherapeut und Universitätsprofessor. Sport sei für die psychische und psychomotorische Entwicklung wichtig. "Das wird unser erstes Thema sein, aber es wird nicht nur um Sport gehen, es wird auch um Freizeitgestaltung gehen."

Nach Kindern und Jugendlichen auch Heime betroffen

Er habe bisher schon Berater zu den psychosozialen Auswirkungen der Pandemie gehabt, erläuterte Anschober. "Wir wissen, dass die psychosozialen Folgen noch zunehmen könnten", sagte er zur Installierung des Beraterstabes rund ein Jahr nach Beginn der Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Österreich. Nach der Frage der Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen würden sich die Experten mit den Alters- und Pflegeheimen beschäftigen.

Momentan schwierigste Zeit in der Corona-Pandemie

"Wir sind momentan in der Desillusionierungsphase", sprach Juen wie auch Musalek von der schwierigsten Zeit in der Pandemie. Nach einem anfänglichen Gefühl der Angst, folge derzeit bei vielen Frustration und Machtlosigkeit. Letztere sei gefährlich, weil sie in Depressionen münden könne. Zur Nachfrage nach dem Umgang mit Teilnehmern der sogenannten Corona-Demos empfahl sie: "Ernstnehmen und jedem eine Stimme geben, nicht als blöd hinstellen. Uns reicht's allen." Die Bevölkerung müsse sich wieder "handlungsfähig fühlen" und "wieder Wirksamkeit erleben" können. "Wir müssen vom passiven Opfer zum aktiven Überlebenden werden", betonte Juen.