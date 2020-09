Kampf gegen Alterseinsamkeit: Kurz lädt zu Rundem Tisch

Durch die Corona-Krise sind vor allem ältere Menschen stark von Einsamkeit betroffen. Die Regierung will nun Maßnahmen für ein sicheres Umfeld in Pflegeheimen und Krankenhäusern erarbeiten.

Alterseinsamkeit wurde durch Corona-Krise verstärkt

"Es ist notwendig, ältere Menschen, vor allem in Pflegeeinrichtungen zu schützen, aber es ist gleichzeitig notwendig, dass wir alles Erdenkliche tun, um ein Maximum an sozialen Kontakten zu gewährleisten", sagte Kanzler Kurz im Vorfeld zur APA. Das Phänomen Alterseinsamkeit sei nicht neu, die Pandemie habe es aber leider noch verstärkt. "Wir wollen keine Zeit verlieren und alle betroffenen so schnell wie möglich an einen Tisch holen", so Kurz.