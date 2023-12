Kältewelle: Wiener Caritas appelliert an Bevölkerung

Am Montag hat die Caritas in Wien mitgeteilt, dass das Kältetelefon komplett überfordert ist. In diesem Zusammenhang hat die Caritas an die Bevölkerung appelliert.

"Passanten, die einen offensichtlich wohnungslosen Menschen im Freien antreffen, bitten wir dringend beim Kältetelefon (01-480-45-53) anzurufen", so die Wiener Caritas in einer Aussendung. Aufgrund der bereits bestehenden Überlastung der Telefonleitungen wird um Verständnis gebeten, falls es zu Wartezeiten kommt.

Caritas-Appell an Wiener bei Kälte zu helfen

"Unsere Telefone laufen angesichts der Kälte gerade heiß", schrieb Caritas-Direktor Klaus Schwertner am Montag auf X (vormals Twitter). Man könne auch ein Mail an kaeltetelefon@caritas-wien.at schicken. Laut Schwertner ist der Andrang in die Notquartiere derzeit sehr hoch. Über das Wochenende konnten mehr obdachlose Menschen als üblich entweder direkt von der Straße in warme Notunterkünfte vermittelt oder mit dem Kältebus zu Unterkünften gebracht werden, berichtete der Direktor.

Die Gefahr, auf der Straße zu leben, zeigt sich auch darin, dass die Streetworkteams und Rettungsdienste bereits erste obdachlose Menschen mit Erfrierungen versorgen müssen, betonte er. Er appellierte an die Wiener, zu helfen, damit niemand erfriert. In Wien wurden am Montag laut Geosphere Austria Temperaturen von bis zu minus 13 Grad gemessen.