"Niemand soll erfrieren müssen": Caritas hilft Obdachlosen in Wien im Winter

Die Caritas Wien bietet im Winter für Obdachlose wieder zahlreiche Hilfeleistungen wie warme Quartiere, warme Kleidung und Suppenbusse, um sicherzustellen, dass kein Mensch auf den Straßen erfrieren muss.

Der erste Wintereinbruch in Wien bringt Lebensgefahr für Menschen, die kein Zuhause haben: "Was viele nicht wissen, schon bei einigen Plusgraden können obdachlose Menschen erfrieren", schrieb der Wiener Caritasdirektor Klaus Schwertner auf "X" (vormals Twitter).

Schwertner appellierte auch, das Angebot des Kältetelefons (01/480-45-53) zu nutzen und bei medizinischen Notfällen die Rettung unter 144 zu kontaktieren, so "Kathpress" am Samstag.

Winterhilfe der Caritas mit zahlreichen Angeboten für Obdachlose in Wien

Wenn erwünscht, würden obdachlose Menschen in ein warmes Quartier gebracht, so der Wiener Caritasdirektor. Gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) hätten die Caritas und andere Partnerorganisationen mehr als 1.000 zusätzliche Plätze für Obdachlose geschaffen, um sicherzustellen, dass im Winter kein Mensch auf Wiens Straßen übernachten müsse, hieß es.

Suppenbusse der Caritas verteilen wieder warmes Essen an Obdachlose

Um armutsbetroffenen oder obdachlosen Menschen ein warmes Essen zu ermöglichen, sind zudem wieder die Suppenbusse der Hilfsorganisation unterwegs. Jeden Abend verteilen die "Canisibusse" an zehn Standorten in Wien warme Suppe. Hinzu kommt der mobile Medizinbus "Louisebus", der an fünf Tagen in der Woche an unterschiedlichen fixen Plätzen in Wien Menschen - auch ohne E-Card - kostenlos medizinisch versorgt.