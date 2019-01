Kalte Füße - Kritik und Trailer zum Film

Geht ein Rezept auf, ist es verständlich, wenn es erneut zur Anwendung kommt. Aber leider kann das auch ordentlich in die Hose gehen. Schon wer sich den Trailer zum deutsch-österreichischen Komödiendesaster "Kalte Füße" anschaut, wird an "Fack Ju Göhte" denken.

Kalte Füße: Kurzinhalt zum Film

Die Ausgangslage ist ebenso schnell erklärt wie absurd: Der Münchner Kleinkriminelle Denis (Emilio Sakraya) soll für ein paar düstere Typen in einer Villa in den Bergen einbrechen, um seine Schulden zu begleichen. Der dortige Hausherr Raimund (Heiner Lauterbach) hatte nämlich erst kürzlich einen Schlaganfall und soll erst am nächsten Tag aus dem Krankenhaus kommen. Doch zu früh gefreut: Nicht nur wurde der stumme und fast bewegungsunfähige Raimund früher abgeliefert, auch seine Enkelin Charlotte (Sonja Gerhardt), eine angehende Polizistin, steht plötzlich vor der Tür. Und Denis? Wird für den Krankenpfleger gehalten.