Kalorien verbrennen durch Hausarbeit: So geht es ganz nebenbei

Kalorien werden nicht nur bei gezieltem Training verbrannt, sondern auch ganz nebenbei. Wie viele Kalorien man bei der Hausarbeit loswerden kann, erfahren Sie hier.

Um Kalorien zu verbrennen, müssen Sie nicht unbedingt ins Fitnessstudio. Das geht auch mit Tätigkeiten in den eigenen vier Wänden. Welche das sind und wie viel Kalorienverlust Sie bei Staubsaugen und Co. erwarten dürfen, erfahren Sie in diesem Video.