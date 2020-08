Kahlenberg: Betrunkene beschädigte beim Driften mehrere Autos

Mit ihrem Driftversuch auf dem Parkplatz am Wiener Kahlenberg hat sich eine Betrunkene in der Nacht auf Sonntag keine Freunde in der Tuning-Szene gemacht.

Die 40-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Ford Focus und prallte gegen eine Betonleitwand sowie mehrere der geparkten getunten Autos, berichtete die Polizei.

Mit 1,54 Promille hatte die Frau kurz vor 3.00 Uhr das Manöver gewagt, doch die Runden endeten mit mehreren Blechschäden. Zudem saßen eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger auf der Betonleitwand und wurden mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Beide kamen jedoch mit Abschürfungen und dem Schrecken davon.