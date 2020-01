Kafka im Club: "Strafkolonie" im Volx/Margareten

Sören Kneidl vermischt mit seiner Adaption des Kafka-Stücks "In der Strafkolonier Performance mit Clubbing. Das Live-Hörspiel begeistert im Volx/Margareten.

Das Volx/Margareten, die am Gürtel gelegene Nebenspielstätte des Wiener Volkstheaters, geht einer ungewissen Zukunft entgegen. Der designierte Direktor Kay Voges weiß noch nicht, ob er sich den teuren Weiterbetrieb leisten kann. Ein deutliches Zeichen für Wichtigkeit und Lebendigkeit dieses Theaterraums gab es gestern, als Sören Kneidl in Kafkas "Strafkolonie" entführte.

Kafka-Stück umgemodelt

Der deutsche Schauspieler, der im Oktober 2018 in der Roten Bar des Volkstheaters mit einer im Rahmen seines Studiums an der Musikuni Wien entstandenen Live-Hörspiel-Version von Mary Shelleys "Frankenstein" begeisterte, hat nun die 1919 erschienene Erzählung "In der Strafkolonie" von Franz Kafka zu einer Text-und-Sound-Performance umgearbeitet. Doch das Gruseln lehrt er das Publikum diesmal nicht. Die Hinrichtungs-Maschine, die dem auf sie geschnallten Verurteilten, in zwölfstündiger Todesmarter das Urteil buchstäblich unter die Haut schreibt, bleibt sehr abstrakt, und auch sonst gleicht die rund 75-minütige Aufführung mehr einem Konzert als einer Folter.