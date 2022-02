Kärnten schmeißt beim Contact Tracing hin

Familienangehörige von Infizierten sind in Kärnten nicht mehr Gegenstand des Contact Tracing, sie müssen sich bei Infektion selbst bei der Gesundheitshotline 1450 melden. De facto ist das eine Kapitulation.

In Kärnten wird das Contact Tracing weiter reduziert. Familienangehörige von infizierten Personen sind seit dem Wochenende nicht mehr Gegenstand des Contact Tracings. Dies teilte Landessprecher Gerd Kurath am Montag bei einer Videokonferenz mit. Infektionen innerhalb von Haushalten müssten über die Gesundheitshotline 1450 agieren, den angeordneten PCR-Test machen, kämen in Absonderung und erhielten den Bescheid und schließlich das Genesungszertifikat.