Kälteeinbruch: Wien meldet Heizrekord

Durch den starken Kälteeinbruch von Mittwoch auf Donnerstag hat Wien Energie gestern früh gegen 08:00 Uhr bei -6,9°C den vorläufigen Fernwärme-Heizrekord der Saison erreicht

Die Wien Energie-Kraftwerke haben mit einer Leistungsspitze von 2.086 Megawatt (MW) die Stadt mit Fernwärme versorgt. Für die kommenden Tage sind weiterhin niedrige Temperaturen zu erwarten, von einem historischen Heizrekord ist Wien aber noch weit entfernt. Dieser wurde am 3. März 2018 mit 2.414 MW erreicht. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Wintertag liegt die Wärmeleistungsspitze in Wien bei etwa 1.600 MW.

"Tage wie gestern und heute zeigen, wie wichtig eine zuverlässige Wärmeversorgung ist. Wien Energie ist auch für die kälteste Zeit des Jahres gut gerüstet. Wir sorgen dafür, dass es auch bei eisigen Außentemperaturen zu Hause angenehm warm bleibt", so Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie. "Um das auch in Zukunft sicherzustellen, investieren wir in den nächsten Jahren massiv in den Ausbau klimafreundlicher Fernwärme."