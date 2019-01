Kälte: Zoo-Bewohner schätzen Innengehege im Tiergarten Schönbrunn

Nicht nur wir Menschen gehen an frostigen Wintertagen nur ungern vor die Tür - auch die Zoo-Bewohner bleiben an kalten Tagen lieber im Innengehege.

Die Schönbrunner Zoo-Tiere sind keine “Stubenhocker”, aber bei frostigen Temperaturen bleiben doch manche lieber in den Innengehegen. Die Pfleger sorgen dann mit einfallsreichen “Spielzeugen” für Beschäftigung und Abwechslung.

Auch die beiden Flachlandtapire “Tibor” und “Deszö”, eigentlich in Südamerika daheim, schätzen im Winter ihre Innenanlage mit Fußbodenheizung und warmem Badebecken. “Wir hängen Rohre auf, in die wir Obst und Gemüse füllen. Die Tapire müssen an einem Seil ziehen, damit das Futter herauspurzelt”, verriet Pflegerin Denise Diederich.