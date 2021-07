Juwelier-Tötung in Wien-Landstraße: Verdächtiger beging ganze Serie an Straftaten

Mehrere Monate ist es her, dass der 3. Bezirk Landstraße mit einem tödlichen Juwelierüberfall konfrontiert war. Einem serbischen Tatverdächtigen konnte man inzwischen 34 Delikte nachweisen. Bei einem Teil davon handelt es sich um schwere Delikte. Das hat Oberst Michael Mimra, Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien, erklärt.

Verdächtiger erzählte laut Oberstleutnant von Taten

Berger sieht Brutalität gegeben

Dem Serben werden zwei Raubüberfälle auf Juweliere in Wien, drei Home-Invasions und 29 Einbrüche in Büros zur Last gelegt. Der 20-Jährige und seine Komplizen seien "brutal und emotionslos" vorgegangen, so Berger. Die Opfer erlitten "fatale Verletzungen mit Dauerschäden".