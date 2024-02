Juwelier-Einbrecher auf frischer Tat in Wien-Mariahilf ertappt

Am frühen Montag-Morgen wurde ein 30-Jähriger in Wien-Mariahilf durch ein ein lautes Geräusch geweckt.

Wiener Polizei nahm Einbrecher in der Nähe des Tatorts in Wien-Mariahilf fest

Gegen 5.30 Uhr rief der Zeuge die Polizei an, die kurz darauf den 32-Jährigen in der Nähe des Tatorts festhielt, da er genau der Personenbeschreibung entsprach. In seinem Rucksack wurden Schmuckstücke mit Preisschildern gefunden. Der Verdächtige wurde verhaftet. Der Einbruch verursachte einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich, zuzüglich des zerbrochenen Fensters. Der 32-Jährige wurde wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls angeklagt. Die Ermittler konnten ihm vier weitere Einbrüche nachweisen, darunter ein versuchter Einbruch in dasselbe Geschäft im Februar sowie ein vollendeter und ein versuchter Einbruch am Meiselmarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus.