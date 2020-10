Juwelendiebe machten in Wien-Döbling fette Beute

Einbrecher machten in Wien-Döbling fette Beute und nahmen mehrere Schmuckstücke mit. Die Polizei fahndet mit Fotos nach den Schmuckstücken und somit auch den Verbrechern.

Die Polizei fahndet nach Kriminellen, für die sich ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Grinzinger Allee in Wien-Döbling bezahlt gemacht hat. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Besitzer, um über ein Fenster in die Räumlichkeiten einzudringen und sich wertvolle Schmuckstücke zuzueignen, berichtete das Bundeskriminalamt am Donnerstag.