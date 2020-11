Justizministerin Zadic in freiwilliger Selbst-Isolation

Justizministerin Zadic ist in freiwilliger Selbst-Isolation, nachdem es einen "potenziell" positiven Corona-Fall in ihrem Umfeld gibt. Aktuell arbeitet sie aus dem Home Office.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist nach einem "potenziell" positiven Corona-Fall in ihrem Umfeld in freiwilliger Selbst-Isolation - dies in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden. Das teilte ihr Büro Montagmittag der APA mit. Zadic wird laufend getestet.