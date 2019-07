Justin Bieber oben ohne: Neue Wachsfigur in Madame Tussauds Wien

Eine neue Wachsfigur von Justin Bieber ist ab sofort im Wiener Madame Tussauds zu sehen. Bis Ende September zeigt sich das Sänger-Double hierzulande mit nacktem Oberkörper.

Neue Justin Bieber-Wachsfigur in Wien

Das Outfit des Kanadiers beschränkt sich auf eine zerrissene Jeans und weiße Calvin Klein-Unterwäsche. Der Rest ist pure (Wachs-)Haut. In dieser Form ist auch der echte Justin Bieber oft in der Öffentlichkeit zu sehen. Herausstechend sind auch seine 39 Tattoos. Das Aufmalen dieser Bilder hat in den Studios in England einige Wochen in Anspruch genommen.