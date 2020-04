Jurist klärt auf: Corona-Partys unter Nachbarn nicht verboten

Das gemeinsame Feiern mit Nachbarn ist angesichts der Corona-Krise keine gute Idee - aber nicht verboten.

Die in Österreich geltenden Verkehrsbeschränkungen sind in der COVID-19-Verordnung nicht konkret formuliert. Mit dem Verfassungsrechtler Andreas Janko von der Johannes Kepler Universität Linz hat am Dienstag ein weiterer Jurist auf eine Regelungslücke aufmerksam gemacht.