Junior Handelsmesse in Wien: Schüler werden fit für die Selbstständigkeit

Am 9. März präsentieren zirka 200 Schüler in "The Mall" ihre selbst gegründeten Unternehmen und verkaufen Produkte und Dienstleistungen.

Die 200 Schüler sind alle zwischen 15 und 19 Jahren alt. Im Zuge des Programms “JUNIOR – Schüler/innen gründen Unternehmen” sollen die Schüler möglichst früh unternehmerische Skills vermittelt bekommen, die in einer digitalen und globalisierten Welt von Selbstständigen verlangt werden.

“Mit einer Junior Company können die Schülerinnen und Schüler ihren Traum vom eigenen Unternehmen verfolgen. Sie lernen mehr über ihre Interessen und Stärken und erfahren, wie man die eigenen Ideen erfolgreich umsetzen kann. Das fördert möglichst früh die Eigeninitiative und den Unternehmergeist”, sagt der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Präsident von Junior Achievement Austria (JA Austria) Jürgen Roth.

Schüler verkaufen Produkte und Dienstleistungen unter realen Bedingungen Bei der Handelsmesse “JA Marketplace Vienna” in Wien bekommen nationale und internationale Teams die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen – und das unter realen Bedingungen. Dabei nehmen jährlich rund 50 Junior Companies mit zirka 200 Schüler teil. Sie und ihre Betreuungslehrer und Mentoren kommen aus ganz Österreich und Europa.

Eine Fachjury kürt parallel zu den Präsentationen und Verkäufen an den Ständen die besten Junior Companies. Dabei wird nach den Kategorien Innovation, bestes Marketing- und Verkaufskonzept und beste Bühnenpräsentation. Außerdem wird ein Gesamtsieger gekürt. Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) vergibt zusätzlich einen Nachhaltigkeitspreis in Höhe von 500 Euro, JA Austria zeichnet jene Junior Company aus, die den besten Unternehmergeist zeigt.

Junior Handelsmesse in Wien: Fit für die Selbstständigkeit Die Junior Handelsmesse findet am 9. März von 10 bis 16.30 Uhr in Wien Mitte- The Mall statt. Nähere Informationen gibt es online.