Junge Wirtschaft Wien fordert Absetzbarkeit des Homeoffice-Platzes

Am Donnerstag hat die Junge Wirtschaft Wien die Absetzbarkeit des Homeoffice-Platzes gefordert. Dafür wurde ein Homeoffice direkt an der Ringstraße eingerichtet.

Nicht daheim und doch im Homeoffice: Die Junge Wirtschaft Wien hat am Donnerstag für eine Absetzbarkeit des Arbeitsplatzes in den eigenen vier Wände demonstriert. Zu diesem Zweck wurde beim Burgtheater ein Glascontainer samt improvisiertem Homeoffice postiert, in dem die Vorsitzende der JW Wien, Barbara Havel, ihre Forderungen präsentierte. Im Fokus stünden dabei etwa die 63.000 Wiener Ein-Personen-Unternehmen, betonte sie.