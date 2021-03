Junge von Kurzarbeit besonders stark getroffen

Im letzten Jahr waren 28 Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit, wobei besonders Junge und Frauen stark betroffen waren. Die Kurzarbeit war aber bei den meisten kein Zwischenstopp zur Arbeitslosigkeit.

Die Kurzarbeit zur Abfederung der coronabedingten Betriebsschließungen hat besonders stark die jungen Menschen getroffen. Sie war aber kein Zwischenstopp zur Arbeitslosigkeit, denn praktisch alle Menschen in Kurzarbeit hatten im September wieder einen Job, oder waren weiter in Kurzarbeit, zeigt eine umfassende Studie auf Basis von Registerdaten und großen Befragungen. Kurzarbeit nahm mit dem Alter ab, wobei Frauen ihre Arbeitszeit stärker reduzierten als Männer.

28 Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit

Von 3,6 Millionen regulär Beschäftigten gingen im Frühjahr 2020 zwar 28 Prozent in Kurzarbeit, aber nur fünf Prozent wurden arbeitslos. Das zeige, dass das Instrument seinen Zweck erfüllt hat, sagte Vogtenhuber. Positiv sei auch gewesen, dass die meisten in Kurzarbeit doch einiges an Arbeitsstunden geleistet und daher mit dem Job verbunden geblieben seien, so Steiber. Nur ein Fünftel habe "praktisch gar nicht", also etwa 10 Prozent der Vorkrisenstunden gearbeitet. Ein Fünftel war zwar angemeldet, hat aber normal weitergearbeitet und die Kurzarbeit daher nicht wahrgenommen.