Junge Unternehmen in Wien landen häufig in Insolvenz

Ein Drittel der im Vorjahr insolventen Firmen wurde laut Statistik nicht älter als vier Jahre. Vor allem Wiener Gründer waren betroffen.

Die meisten Unternehmen sterben im zweiten Jahr

Ein knappes Viertel aller Insolvenzen des Jahres 2018 betraf Firmen in diesem Alter. 12,1 Prozent aller Pleiten entfielen auf zweijährige Firmen, zeigen Zahlen des KSV1870.

Ein Drittel der insolventen Firmen ist nicht älter geworden als vier Jahre, hat der KSV1870 aus den Insolvenzstatistiken herausgerechnet. Das betraf vor allem Wiener Gründer. In diesem Bundesland waren rund 40 Prozent der insolventen Firmen noch so jung, in Salzburg, Vorarlberg und der Steiermark waren es rund 30 Prozent.