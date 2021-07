Junge Leute wollen Haus im Grünen - aber das Geld fehlt

Eine Umfrage hat gezeigt, dass sich zahlreiche junge Leute ein Haus im Grünen wünschen. Der Wunsch passt jedoch oft mit der Realität nicht überein - sie können es sich nämlich nicht leisten.

Zwischen Wunsch und Realität liegen manchmal Welten. Junge Leute wollen am liebsten ein Eigenheim im Grünen, können es sich aber nicht leisten. 47 Prozent würden gerne ein Haus kaufen oder bauen und dabei am Stadtrand einer Großstadt oder in einem kleineren bzw. mittleren Dorf wohnen, zeigt eine IMAS-Umfrage unter rund 350 Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren. Mehr als die Hälfte der Befragten gab aber an, sich Eigentum derzeit nicht leisten zu können.