Junge Katze aus Kaisermühlentunnel in Wien gerettet

Dienstagfrüh geriet eine junge Katzendame in eine lebensgefährliche Situation. Die Samtpfote hatte sich aus unbekannten Gründen in den Kaisermühlentunnel auf der A22 verirrt, noch dazu während des Morgenverkehrs.

Die Katze, die im Kaisermühlentunnel auf der A22 (Donauufer Autobahn, in Fahrtrichtung Kaisermühlen) mehreren Autofahrern auffiel, konnte nur durch ihren guten Instinkt und eine große Portion Glück überleben bzw. schwere Verletzungen vermeiden: Sie kauerte sich ruhig auf einem Gehsteig im Tunnel zusammen und wartete auf Hilfe. Die kam auch rasch in Form der Traffic Manager der ASFINAG, die das Tier bergen konnten und in einem Transporter sicherten. Sie brachten die Katze daraufhin in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.