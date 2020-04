Junge Frauen bei Einbruch ertappt: Polizei-Einsatz mit "Libelle"

Am Montag wurde die Polizei zu einem Einbruchalarm gerufen. Zwei junge Frauen sollen versucht haben, bei einem Gebäudegelände in Wien-Favoriten einzubrechen.

Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei wegen eines Einbruchalarms gerufen. Eine 16- und eine 17-Jährige sollen sich über einen Zaun Zutritt in ein Gelände in Wien-Favoriten verschaffen haben. In weiterer Folge sind sie in ein Gebäude eingedrungen.