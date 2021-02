Jumbojet voller FFP2-Masken in Wien angekommen

Am Wiener Flughafen in Schwechat ist Freitagabend ein Jumbojet voller FFP2-Masken gelandet.

Seit das Tragen der speziellen Atemschutzmasken in Österreich in vielen öffentlichen Bereichen vorgeschrieben ist, sind sie auch im Alltagsleben allgegenwärtig. Jetzt kam eine Großladung mit rund sieben Millionen Stück, die in den nächsten Tagen an Kunden des Unternehmens Medical United wie Apotheken, medizinische Einrichtungen und Betriebe aller Größenordnungen ausgeliefert werden.

Sieben Millionen Stück FFP2-Masken nach Wien geliefert

Es handle sich bei der in Shenzen aufgenommenen Fracht um eine der größten bisher nach Österreich gebrachten FFP2-Masken-Lieferungen, berichtete Medical United, ein auf Schutzmasken und Antigentests spezialisiertes österreichisches Handelshaus für medizinische Produkte. "Das soeben begonnene chinesische Neujahrsfest bringt immer Verzögerungen - daher war es uns besonders wichtig, diese Lieferung zeitgerecht nach Österreich zu bringen. Weitere 30 Millionen FFP2-Masken sind bereits unterwegs bzw. in Produktion in China", sagte CEO und Inhaber Michael Davidson.

In den vergangenen zwei Wochen habe seine Firma in Österreich bereits rund zehn Millionen FFP2-Masken ausgeliefert, so Davidson. Sie entsprechen den Prüfvorgaben der Europäischen Norm und führen das CE-Kennzeichen, wurde betont. Seit Beginn der Pandemie habe man 100 Millionen Masken zur Verfügung gestellt, weitere 100 Millionen Stück seien für den Absatz geplant.