Jumanji: The Next Level - Kritik und Trailer zum Film

Rund zehn Jahre später folgte eine Fortsetzung zu dem Kinoerfolg - nun kommt der dritte "Jumanji"-Film in die Kinos. Dieses Mal kehren die Freunde nach Jumanji zurück, um jemanden aus ihrer Gruppe zu retten, doch dort ist nichts mehr so wie erwartet... In den Hauptrollen sind erneut Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan zu sehen.

Unglaublich: Bald ein Vierteljahrhundert ist es her, dass der erste "Jumanji" in die Kinos kam. Der Film, in dem die Figuren über ein magisches Brettspiel in eine bunte Fantasiewelt voller Dschungeltiere gezogen werden, fand erst 2017 seine Fortsetzung mit "Jumanji: Willkommen im Dschungel". Am Donnerstag kommt mit "The Next Level" nun der dritte Teil der Serie in die Kinos.

Jumanji - The Next Level: Kurzinhalt zum Film

Mit dabei sind wieder die Sympathieträger Dwayne Johnson, Jack Black und Karen Gillan. Auf das action- und fantasyaffine Publikum warten auch Auftritte von Danny Glover und Danny DeVito. Regie geführt hat erneut Jake Kasdan, der auch am Drehbuch beteiligt war. Das Ganze wieder basierend auf Van Allsburgs Bilder-Buch "Jumanji".

Auch diesmal verschlägt es die vier Freunde nach Jumanji, diese so skurrile wie aufregende Mischung aus riesigem Abenteuerspielplatz, Märchenland und Videospiel. Erneut verwandeln sich die Teenager Spencer, Bethany, Martha und Fridge (die mittlerweile an der Uni sind), in erwachsene, von Jack Black oder Karen Gillan verkörperte Spielcharaktere.

Manches indes hat sich geändert: Zwar werden alle, wie im Vorgängerfilm von 2017, von einem gefräßigen Nilpferd empfangen, bald aber wandelt sich das Dschungelsetting zur staubtrockenen Wüstenlandschaft. Jumanji-Fans erwarten zudem einige Überraschungen: So verwandelt sich diesmal nicht Spencer, der melancholisch-schmächtige Jugendliche, ins Powerpaket Dwayne Johnson, sondern ausgerechnet Spencers Opa (DeVito).

Jumanji - The Next Level: Die Kritik

Das gefährlichste Spiel der Welt aber hält noch viele weitere Verwirrungen parat. Dass man in "Jumanji: The Next Level" abwechselnd an Bewegtbildklassiker wie "Lara Croft" (das kurvenbetonende Outfit der Schottin Karen Gillan), "Indiana Jones" (Abenteuer pur), "Stand By Me" (das Thema Freundschaft), "Mad Max" (futuristisches Wüsten-Setting) oder auch "Game Of Thrones" (frösteln machende Eislandschaften) denken muss, kann man dem Streifen sowohl als Stärke als auch als mangelnde Originalität auslegen.

Das Wiedersehen mit unseren vier "Helden" (man möchte bei dem sympathisch-chaotischen Trupp viel eher von Antihelden reden) bereitet viel Freude. Bei erstmaliger Begegnung aber mit den Jumanjis dürfte eine ganze Reihe von Anspielungen, von Witzen und Neckereien unverständlich bleiben. Ohnehin übertreibt es der neue "Jumanji" an manchen Stellen mit seiner Selbstbezüglichkeit.

Die positiven Aussagen aber, die auch dieser Film zu transportieren sucht, die wird auch verstehen, wer von Jumanji zuvor noch nie gehört hat. Ging es im Film von 2017 ("Willkommen im Dschungel") vor allem um Teamgeist und Toleranz, so stehen diesmal Werte wie Versöhnung und Freundschaft im Vordergrund. Rührend vor allem die Momente, in denen ein sichtbar gealterter Danny DeVito seine Filmfreundschaft mit Danny Glover Revue passieren lässt.

Nicht zuletzt handelt es sich beim neuen "Jumanji" um einen hübschen und in beinahe allen Szenen äußerst familientauglichen Weihnachtsstreifen. So unterhaltsam wie durchaus intelligent, so bilderstark wie lustig, so romantisch wie teils auf angenehme Art völlig sinnentleert. Gleich zu Beginn des 120-Minüters wird mittels eines Liedklassikers "the most wonderful time of the year" beschworen. Dicke Schneeflocken und einige Szenen mit und im Eis machen deutlich, welche Zeit nur damit gemeint sein kann.

Die erneut ein breites Publikum ansprechende Mischung lässt an einen Film wie "Bumblebee" denken, der im vergangenen Dezember einen ähnlich gelungenen Jahresausklang fürs Popcorn-affine Großpublikum bot. Im zurückliegenden "Jumanji"-Teil von 2017 hatte ein Stück der Rockband Guns n" Roses einen kleinen, wenn auch nicht ganz unwichtigen Auftritt. Fans dieses Moments dürfen sich freuen: Auch diesmal ist "Welcome To The Jungle" zu hören. Wenn auch an ganz anderer, ziemlich unerwarteter Stelle.