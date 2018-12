Juliet, Naked - Kritik und Trailer zum Film

Tucker Crowe ist ein geheimnisvoller US-Rockstar, der seit Jahren abgetaucht ist. Der Brite Duncan zählt zu einer kleinen Gruppe von fanatischen Fans, die den Musiker anhimmeln. Als Duncans genervte Partnerin Annie eine eher verhaltene Kritik über Crowes Musik veröffentlicht, meldet sich der verschwundene Star plötzlich bei ihr und stellt damit das Leben der Drei auf den Kopf.

Die Rolle des abgehalfterten, aber liebenswerten Ex-Rockers Tucker Crowe ist Ethan Hawke auf den Leib geschrieben. Männer mit Herz und Charme, die ziellos durchs Leben treiben, sind die Stärke des 48-jährigen Stars. Das hat Hawke schon in “Before Sunrise” oder “Boyhood” bewiesen. In der romantischen Komödie “Juliet, Naked” (ab Freitag im Kino) verwandelt er sich nun in den Musiker Tucker Crowe.