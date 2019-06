Jugendlicher nach Raub in Wien-Donaustadt ausgeforscht: Komplize noch auf freiem Fuß

Ende Mai kam es auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt zu einem Raubdelikt. Die Polizei konnte einen von zwei jugendlichen Tatverdächtigen ausforschen und festnehmen.

Das LKA Wien konnte nach einem Überfall am 31. Mai 2019 auf zwei Jugendliche in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt nun einen Tatverdächtigen ausforschen. Dieser und ein Komplize rissen einem der Opfer (13) zunächst einen Geldschein aus der Hand. Unter Androhung von Gewalt wurden dem zweiten Opfer (ebenfalls 13) die Kopfhörer gestohlen.