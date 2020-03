Jugendlicher in U6-Station Handelskai von sechs jungen Burschen ausgeraubt

Bereits im Dezember wurde ein Jugendlicher in der U-Bahn-Station am Wiener Handelskai von sechs jungen Burschen mit Schlägen bedroht und um seine Kopfhörer und sein Bargeld gebracht.

Sechs männliche Jugendliche stehen im Verdacht, am 13. Dezember 2019 kurz vor 16:45 einen jugendlichen Passanten in der U-Bahnstation Handelskai in Wien-Brigittenau umzingelt und unter Androhung von Schlägen dessen Kopfhörer und Bargeld im einstelligen Eurobereich geraubt zu haben.