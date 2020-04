Jugendliche stahlen Motorräder in Wien

Drei Jugendliche wurden in der Nacht auf Freitag bei einem versuchten Motorraddiebstahl in Wien-Floridsdorf beobachtet. Gegenüber der Polizei gaben sie zu, bereits vier Maschinen geklaut zu haben.

Drei Jugendliche sollen in Wien vier Motorrad- bzw. Moped-Diebstähle begangen haben. Das Trio wurde in der Nacht auf Freitag von Polizisten in Wien-Floridsdorf beim Hantieren an einem Zweirad beobachtet. Zwei der Burschen ergriffen vor einer Kontrolle die Flucht - allerdings dauerte diese nicht lange, wie die Polizei am Samstag berichtete.