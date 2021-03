Diese Autoreifen wurden aus einer KfZ-Werkstatt in Wien 21 gestohlen

Diese Autoreifen wurden aus einer KfZ-Werkstatt in Wien 21 gestohlen ©LPD Wien

Jugendliche stahlen Autoreifen samt Felgen aus Werkstatt in Floridsdorf

In der Nacht auf Montag beobachtete ein Mann in Wien-Floridsdorf zwei Männer, die zu später Stunde mehrere Autoreifen in einem Einkaufswagen transportierten. Weil ihm die Sache merkwürdig vorkam, alarmierte er die Polizei.

Die alarmierten Polizisten erwischten die beiden Verdächtigen gegen 01:30 Uhr dabei, dass sie insgesamt acht Reifen samt Felgen in einem Kellerabteil in der Jedleseer Straße verstauten.

Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Die Männer, ein 18-jähriger Österreicher und ein 19-jähriger Serbe, konnten die Herkunft der Reifen nicht plausibel erklären. Sie verneinten zu Beginn einen Diebstahl, als sie sich jedoch immer mehr in Widersprüche verstrickten, sahen sie ihre aussichtlose Lage ein.