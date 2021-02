Jugendliche sollen eigenen Dealer überfallen haben

Der Polizei gelang es, einen bewaffneten Straßenraub vom 18. Jänner aufzuklären und vier jugendliche Tatverdächtige auszuforschen.

Die Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren, allesamt österreichische Staatsbürger, sollen am 18. Jänner ihren eigenen Suchtmittelhändler, einen 16-jährigen österreichischen Staatsbürger, in der Saikogasse in Wien-Donaustadt überfallen haben.