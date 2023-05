Jugendliche raubten Eis und Bargeld in Wien-Donaustadt

Am Samstagabend kam es in Wien-Donaustadt zu einem Raubüberfall durch Jugendliche. Dabei soll ein Eis und etwas Bargeld entwendet worden sein.

Drei Buben im Alter von 13 Jahren erstatteten am 29. April gegen 17.30 Uhr in der Polizeiinspektion Wagramer Straße in Wien-Donaustadt Anzeige. Sie gaben an, dass sie von drei ihnen unbekannten Jugendlichen mit einem Messer bedroht wurden und ihnen ein Eis und etwas Bargeld raubten.