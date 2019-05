Jugendliche raubten 16-Jährigen in Wien-Donaustadt aus: Hinweise erbeten

Aktuell fahndet die Polizei in Wien nach drei noch unbekannten Jugendlichen. Diese stehen im Verdacht, einen Raubüberfall auf einen 16-Jährigen begangen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Derzeit fahndet die Polizei Wien nach drei Jugendlichen. Am 11. Februar 2019 wurde ein 16-Jähriger gegen 20:10 Uhr auf dem Weg nach Hause in der Hausfeldstraße in Wien-Donaustadt von mehreren Jugendlichen umzingelt. Diese forderten Bargeld und flüchteten anschließend.