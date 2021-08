Jugendliche Räuber attackierten Männer auf offener Straße in Wien-Floridsdorf

In der Nacht auf Mittwoch sollen zwei Männer im Alter von 32 Jahren Opfer eines Raubes geworden sein. Die Täter waren Jugendliche, die mit Schlägen auf ihre Opfer losgingen.

Die beiden 32-Jährigen gaben gegenüber der Polizei an, sie seien gegen 01:15 Uhr am Gehsteig der Prager Straße gegangen, als sie plötzlich von drei Personen von hinten attackiert und geschlagen worden seien. Dabei soll einem die Geldbörse mit 10 Euro darin geraubt worden sein. Die Räuber hätten daraufhin in unbekannte Richtungdie Flucht ergriffen.