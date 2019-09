Jugendliche nach versuchtem Raub in Wien-Donaustadt ausgeforscht

Am Mittwoch wollten drei Jungendliche in der Forstnergasse in Wien-Donaustadt zwei andere Unmündige berauben. Die Tatverdächtigen wurden ausgeforscht.

Zwei Jungendliche (12, 13 und 15) stehen im Verdacht, zwei unmündige im Alter von 11 und 13 Jahren beraubt zu haben. Der Vorfall fand am 4. September gegen 13 Uhr in der Forstnergasse in Wien-Donaustadt statt.

Das Trio passte ihre Opfer am Nachhauseweg ab, verlangten die Herausgabe von Wertgegenständen und drohten ihnen mit körperlicher Gewalt.