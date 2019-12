Jugendliche lösten mit Knallkörper Brand in Wien-Donaustadt aus

Am Montag lösten Jugendliche einen Brand in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt aus. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 13 Uhr soll ein 12-Jähriger durch das unsachgemäße Hantieren mit einem Reibkopfknallkörper einen Brand verursacht haben. Bei dem Knallkörper handelt es sich um einen pyrotechnischen Gegenstand der Klasse F2, der ab 16 Jahren erlaubt ist. Der Bub, der gemeinsam mit Freunden in der Wagramer Straße unterwegs war, warf den Kracher bei einer Kirche zwischen mit einer Plane abgedeckte Gegenstände. Dabei fing eine Plastikplane und in Folge ein Gaszähler Feuer. Die Wiener Berufsrettung konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt.