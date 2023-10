Jugendliche sollen einen Spielautomaten in einem Wiener Lokal aufgebrochen haben.

Jugendliche knackten Spielautomat in Wiener Gastgarten

Die Polizei konnten zwei tatverdächtige Jugendliche festnehmen, die einen Spielautomaten in einem Gastgarten in einem Wiener Vergnügungspark in Wien-Leopoldstadt aufgebrochen haben sollen.

Einem Mitarbeiter eines Lokals in einem Wiener Vergnügungspark in Wien-Leopoldstadt fiel auf,

dass ein Spielautomat im Gastgarten aufgebrochen war und alarmierte daraufhin sofort den Notruf. Auf der Videoüberwachung des Lokals waren drei Täter bei dem Einbruchsdiebstahl deutlich zu erkennen. Diese brachen den Automaten mit bloßen Händen auf und stahlen anschließend die Geldkassette.

Nach Durchsicht dieses Videos leiteten die einschreitenden Beamten eine Sofortfahndung mit einer genauen Täterbeschreibung ein.

Kurze Zeit später wurden zwei Jugendliche auf die die Täterbeschreibung zutraf, durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt in unmittelbarer Nähe angehalten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15- jährigen und um einen 16- jährigen syrischen Staatsangehörigen. Der dritte Tatverdächtige konnte nicht angetroffen werden. Bei den beiden Jugendlichen wurde das Diebesgut, mehrere Münzen, vorgefunden. Der 15 und 16-Jährige wurden wegen den Verdachts des Einbruchsdieb stahls vorläufig festgenommen und zur Einvernahme auf eine Polizeiinspektion verbracht. Die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost hat die Ermittlungen übernommen.