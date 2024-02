Jugendliche im Hyblerpark in Wien-Simmering mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ein Nachmittag mit Freunden endete für einen 15-Jährigen am Dienstag im Hyblerpark in Wien-Simmering mit einem Raub durch einen ehemaligen Schulkollegen.

Polizisten nahmen am 13. Februar einen 15- und einen 16-jährigen Jugendlichen (StA: Rumänien und Stbg.: Österreich) in Wien-Simmering fest. Die beiden lockten einen 15-jährigen ehemaligen Mitschüler und dessen 14-jährigen Freund in eine öffentliche Toilettenanlage im Hyblerpark, bedrohten sie anschließend mit einem Klappmesser und nahmen ihnen sowohl Bargeld als auch die Mobiltelefone ab.