Jugendliche erlitten beim Pyro-Zünden in Wien schwere Verbrennungen

Zwei jugendliche Burschen haben sich in Wien-Floridsdorf in der Silvesternacht beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern schwer verletzt.

Beide erlitten schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Händen, der 13-Jährige wurde außerdem an den Augen verletzt. Insgesamt 928 Mal rückten Einsatzkräfte der Wiener Rettungsorganisationen von 7.00 Uhr am letzten Jahrestag bis 7.00 Uhr am Neujahrstag aus.