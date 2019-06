Jugendliche bei Unfall in Wien verletzt: Lenker beging Fahrerflucht

In Wien-Brigittenau kam es Dienstagnacht zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger verletzt wurden. Der Unfallgegner, der bei Rotlicht in eine Kreuzung gefahren war, flüchtete.



Gegen 22.45 kam es in der Dresdner Straße zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger war mit einem 16-jährigen Freund unterwegs. Der Lenker fuhr stadtauswärts und wollte nach links in die Adalbert-Stifter-Straße einbiegen. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem noch unbekannten Lenker.