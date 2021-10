Jugendbande verprügelte 15-Jährigen am Wiener Karlsplatz

Am Freitagabend wurde ein 15-Jähriger am Wiener Karlsplatz von mehreren Jugendlichen verprügelt, als er sich weigerte, ihnen sein Bargeld und seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Am 8. Oktober wurden Polizisten am Wiener Karlsplatz gegen 19.50 Uhr auf einen leicht verletzten 15-Jährigen aufmerksam. Der Bursche gab an, kurz zuvor von einer circa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher angegriffen worden zu sein.