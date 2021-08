Jugendbande trieb in Wien 15 ihr Unwesen

Mehrere Jugendliche sollen am Freitagabend drei anderen Jugendlichen (16, 17, 17) in der Diefenbachgasse in Wien-Fünfhaus aufgelauert und Wertsachen gefordert haben.

Nachdem die jungen Männer der Aufforderung nicht nachkamen, sollen die Tatverdächtigen diese geschlagen haben. Nach der Attacke flüchteten die mutmaßlichen Täter mit einer Kappe eines Opfers.

Ein 15-Jähriger vorläufig festgenommen

Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten konnten einen der Tatverdächtigen (15) anhalten und vorläufig festnehmen. Die drei Jugendlichen wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.