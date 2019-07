Jüdisches Museum in Wien: Sommerprogramm für Kinder und Familien

Auch im Sommer gibt es keine Ruhepause im Jüdischen Museum Wien. Im Juli und August wird immer sonntags um 14 Uhr Programm für Kinder und Familien angeboten.

Im Sommer können sich Kinder und Familien auf spannendes Programm im Jüdischen Museum Wien freuen. Junge Objektdesinger, Innenarchitekten und Stadtentdecker im Alter von 6 bis 10 Jahren sind immer sonntags um 14 Uhr gesucht. Aber auch jüngere Gäste dürfen in Begleitung eines Elternteils oder einer Begleitperson teilnehmen.

Sommer im Jüdischen Museum: Anmeldung erbeten



Für die Veranstatungen wird um Anmeldung unter der Telefonnummer +43 1 535 04 31-1537 oder per E-Mail an tours@jmw.at gebeten. Der Materialbeitrag pro Kind beträgt 3 Euro, Erwachsene zahlen den regulären Eintritt in Höhe von 12 Euro.